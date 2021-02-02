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проскурня
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Сергій Проскурня †1.02.2021
Вівторок, Лютий 2, 2021 - 08:45
До теми
Пам'ятати не можна забути
Інна Булкина
In memoriam – один із останніх прижиттєвих текстів Інни Булкіної, рецензія на «Амадоку» Софії Андрухович
01.02.21
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Штука
Що відповідає за дрібну моторику?
Нервові сполучення в стовбурі головного мозку керують дрібною моторикою у людей і мишей.
31.01.21
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Наука
Зотлівання часу: побачення Афону
Юрій Криворучко
Чи архітектура зникає у небутті часу? Чи вона зникає лише у небутті людського виміру часу?
31.01.21
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Дискурси
Перший бій сторічної війни
Юрій Андрухович
Цього разу, попри все, Росію зупинено, і це дозволяє заризикувати твердженням про символічну перемогу тих, які «ще навіть не вміли стріляти»
29.01.21
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Дискурси
Народе мій, моя ти мудра владо!
Володимир СЕМКІВ
Зеленський переконав парламент ухвалити закон про референдум, назвавши його законом про народовладдя. Таке безпомильне і безтурботне
29.01.21
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Україна
Не питайте її про любов
Роксолана Жаркова
Хочеться, аби після прочитання цього незвичайного роману з присмаком біографічності (з присмаком, а не смаком, бо це ж не достовірний, вивірений в архівах життєпис письменниці, а «мистецька біографія», як обачно маркує видавництво на обкладинці), читачам урешті спало на думку пошукати деяких відповідей на сторінках творів самої Кобилянської.
29.01.21
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Штука
Імпічмент провалюється. Демократи роблять хід конем
Максим МУЛЯР
Сенатська статистика пророкує, що імпічмент Трампа знову зазнає фіаско. Утім демократи готують план В.
29.01.21
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У світі
Курці помирають вранці
Тарас Прохасько
Коли ж відбудеться навернення до визнання курців дискримінованою меншиною? Не гіршою від геїв, чорних, атеїстів і зоофілів?
28.01.21
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Дискурси