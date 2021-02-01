Не питайте її про любов

Роксолана Жаркова

Хочеться, аби після прочитання цього незвичайного роману з присмаком біографічності (з присмаком, а не смаком, бо це ж не достовірний, вивірений в архівах життєпис письменниці, а «мистецька біографія», як обачно маркує видавництво на обкладинці), читачам урешті спало на думку пошукати деяких відповідей на сторінках творів самої Кобилянської.