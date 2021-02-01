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Акція протесту в Києві у липні 1990 року. Фото – "Голос України"
Понеділок, Лютий 1, 2021 - 09:45
До теми
Що відповідає за дрібну моторику?
Нервові сполучення в стовбурі головного мозку керують дрібною моторикою у людей і мишей.
31.01.21
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Наука
Зотлівання часу: побачення Афону
Юрій Криворучко
Чи архітектура зникає у небутті часу? Чи вона зникає лише у небутті людського виміру часу?
31.01.21
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Дискурси
Не питайте її про любов
Роксолана Жаркова
Хочеться, аби після прочитання цього незвичайного роману з присмаком біографічності (з присмаком, а не смаком, бо це ж не достовірний, вивірений в архівах життєпис письменниці, а «мистецька біографія», як обачно маркує видавництво на обкладинці), читачам урешті спало на думку пошукати деяких відповідей на сторінках творів самої Кобилянської.
29.01.21
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Штука
Імпічмент провалюється. Демократи роблять хід конем
Максим МУЛЯР
Сенатська статистика пророкує, що імпічмент Трампа знову зазнає фіаско. Утім демократи готують план В.
29.01.21
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У світі
Курці помирають вранці
Тарас Прохасько
Коли ж відбудеться навернення до визнання курців дискримінованою меншиною? Не гіршою від геїв, чорних, атеїстів і зоофілів?
28.01.21
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Дискурси
Імунна система бореться з COVID-19 навіть після одужання
Людей, які побороли COVID-19, у світі щораз більшає, тож особливої ваги набуває питання: як довго у них зберігається імунітет? Науковці з Університету Рокфеллера мають позитивні новини.
28.01.21
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Наука
Гентерапія вилікувала паралізованих мишей
Завдяки змодельованому нейромедіатору пошкоджені нервові закінчення відростають.
27.01.21
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Наука
Мистецтво останніх слів
Тетяна Федорів
Епітафії і віршовані надгробні написи є частиною єврейського фольклору. У таких текстах висловлена скорбота за близьким, вони глибоко вкорінені у біблійну традицію. Мені йдеться не лише про дослівний переклад, а й збереження ліричності.
27.01.21
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Штука