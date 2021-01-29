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Бій під Крутами
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103-я річниця бою під Крутами
П'ятниця, Січень 29, 2021 - 13:00
До теми
Імунна система бореться з COVID-19 навіть після одужання
Людей, які побороли COVID-19, у світі щораз більшає, тож особливої ваги набуває питання: як довго у них зберігається імунітет? Науковці з Університету Рокфеллера мають позитивні новини.
28.01.21
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Наука
Гентерапія вилікувала паралізованих мишей
Завдяки змодельованому нейромедіатору пошкоджені нервові закінчення відростають.
27.01.21
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Наука
Мистецтво останніх слів
Тетяна Федорів
Епітафії і віршовані надгробні написи є частиною єврейського фольклору. У таких текстах висловлена скорбота за близьким, вони глибоко вкорінені у біблійну традицію. Мені йдеться не лише про дослівний переклад, а й збереження ліричності.
27.01.21
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Штука
Із тінню великої жалоби
Наталія ФЕЩУК
Голокост другого покоління. Його квінтесенція – успадкована порожнеча. Діти тих, хто вцілів у Аушвіці. Їм нема до кого звернутися, бо довкола порожньо. І їм треба виговоритися.
27.01.21
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Галичина
Святий Сад, Супер Вуйки і хулігани
Ілько ЛЕМКО
Супер Вуйки, як роковий гурт, звичайно мали б належати до хуліганської тусовки, і так воно насправді й було
27.01.21
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Минуле
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21
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Штука
Те, що і так мало статися
Юрко ТИМЧУК
У ХХІ столітті шляхетна «інтуїція» чи то деградувала, чи то прогресувала в плебейську «чуйку»... Огляд тижня
25.01.21
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Україна
Скривджені (і кривдники) всього світу, єднайтесь
Кармен Посадас
Мистецтвом ображати мусульман небезпечно, а з юдеями краще не зв'язуватися. Ідеальним об'єктом для цього є католицька Церква
25.01.21
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Дискурси