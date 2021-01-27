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Відвага - це не відсутність страху, а перемога над ним
Нельсон Мандела
До теми
Гентерапія вилікувала паралізованих мишей
Завдяки змодельованому нейромедіатору пошкоджені нервові закінчення відростають.
27.01.21
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Наука
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21
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Штука
Те, що і так мало статися
Юрко ТИМЧУК
У ХХІ столітті шляхетна «інтуїція» чи то деградувала, чи то прогресувала в плебейську «чуйку»... Огляд тижня
25.01.21
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Україна
Скривджені (і кривдники) всього світу, єднайтесь
Кармен Посадас
Мистецтвом ображати мусульман небезпечно, а з юдеями краще не зв'язуватися. Ідеальним об'єктом для цього є католицька Церква
25.01.21
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Дискурси
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21
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Наука
О-ля-ля! #Irvanets 6.0
Юрій Андрухович
До ювілею Підскарбія Бу-Ба-Бу, позашлюбного сина поетів-шістдесятників, віднині так само шістдесятника, леґенди і совісті сучасної української поезії
24.01.21
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Дискурси
Павза по виставі
Сергій Васильєв
Театр – це мистецтво прямої дії. Це те, що нас олюднює, гартує душу, або ж робить її більш чутливою до того, аби відгукуватися на життя, дозволяє переживати співчуття до іншої людини і загалом вчить нас приймати Іншого.
24.01.21
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Штука
Доба Франца-Йозефа: галицький рахунок. IV.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті часів «найяснішого цісарства». Четверта частина: початок Великої війни.
24.01.21
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Минуле