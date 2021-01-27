Відвага - це не відсутність страху, а перемога над ним

Павза по виставі

Сергій Васильєв

Театр – це мистецтво прямої дії. Це те, що нас олюднює, гартує душу, або ж робить її більш чутливою до того, аби відгукуватися на життя, дозволяє переживати співчуття до іншої людини і загалом вчить нас приймати Іншого.