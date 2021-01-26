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Ван Гог-коріння
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"Коріння дерев" (фрагмент). Вінсент ван Гог. 1890 р.
Вівторок, Січень 26, 2021 (All day)
До теми
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21
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Наука
Чи цифровий суперінтелект піддаватиметься контролю?
У майбутньому адаптивна система штучного інтелекту може виявитися некерованою з технічного погляду.
23.01.21
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Наука
Зимовий вірш
Василь МАХНО
народження снігу й народження світу в містечку яке приховалось від вітру в написаних щойно зимових стихах
23.01.21
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Дискурси
Мері Крістмас, Періс Гілтон!
Олександр Ірванець
Антиінтелектуальність швидко завоювала панівні позиції в суспільстві, аж до найвищих ешелонів. Розумним бути стало протипоказано
22.01.21
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Дискурси
Чи очолить Німеччину «путінферштеєр»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Урядовий ХДС отримав нового голову – Арміна Лашета. Про нього ходить недобра слава – мовляв, проросійський. Наскільки це правда?
22.01.21
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У світі
Етнічна маргінальність і мовлення
Роман Кісь
Деякі аспекти етнолінгвістичної ситуації у містах України. In memoriam на сороковини філософа
22.01.21
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Минуле
Український історичний репортаж. Живий, читабельний
Ігор Котик
Книжка не стільки про Левка Лук’яненка та дисидентський рух, скільки про оточення із тих людей, котрі в політику не лізли, та це не завадило їм бути втягнутими в цю гру й підігравати сильнішій стороні.
22.01.21
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Штука
Живий ланцюг іще не дійшов на схід
Сергій ЄКЕЛЬЧИК
Тяглість поняття соборності не дала Сталінові можливості сказати, що це він об’єднав Україну: це семантичне поле вже було заповнене і осмислене
22.01.21
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Україна