Ван Гог-коріння

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"Коріння дерев" (фрагмент). Вінсент ван Гог. 1890 р.

Вівторок, Січень 26, 2021 (All day)

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