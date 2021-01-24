Зіштовхуються тільки ті, що йдуть одним шляхом

Український історичний репортаж. Живий, читабельний

Ігор Котик

Книжка не стільки про Левка Лук’яненка та дисидентський рух, скільки про оточення із тих людей, котрі в політику не лізли, та це не завадило їм бути втягнутими в цю гру й підігравати сильнішій стороні.