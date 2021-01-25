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Бруківка XV століття, знайдена у Львові під час розкопок на площі Міцкевичаголовна

Бруківка XV століття, знайдена у Львові під час розкопок на площі Міцкевича

Понеділок, Січень 25, 2021 - 09:30

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