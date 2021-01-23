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Ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки іржаві...
Олександр Ірванець
До теми
Чи цифровий суперінтелект піддаватиметься контролю?
У майбутньому адаптивна система штучного інтелекту може виявитися некерованою з технічного погляду.
23.01.21
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Наука
Чи очолить Німеччину «путінферштеєр»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Урядовий ХДС отримав нового голову – Арміна Лашета. Про нього ходить недобра слава – мовляв, проросійський. Наскільки це правда?
22.01.21
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У світі
Український історичний репортаж. Живий, читабельний
Ігор Котик
Книжка не стільки про Левка Лук’яненка та дисидентський рух, скільки про оточення із тих людей, котрі в політику не лізли, та це не завадило їм бути втягнутими в цю гру й підігравати сильнішій стороні.
22.01.21
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Штука
Корона: довготривалі наслідки у 76% пацієнтів
Три чверті хворих страждають від принаймні одного симптому навіть через пів року після одужання.
21.01.21
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Наука
Без претензії
Тарас Прохасько
Виявляється, що увесь чар і сенс Водохреща перенесений тепер у категорію спортивно-оздоровчого шоу
21.01.21
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Дискурси
Чи потрібна Україні нова Конституція
Геннадій Друзенко
Вона існує між двома екстремумами: абсолютизмом й анархією. Документ, який задає рамки, повинна мати не лише кожна держава, а й кожне покоління
21.01.21
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Україна
Інавгураційна промова президента США
Джозеф Р. Байден
Народ – це множина, яка визначається загальними об'єктами її любові. Для американців це можливість, безпека, свобода, гідність, повага, честь, правда
21.01.21
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У світі
Альтернативне мистецтво тут
Ляна Мицько
Наш виставковий зал так і зветься: «Мистецтво, якого не було у Львові». Звучить досить епічно, але так справді є. Ми хочемо продемонструвати місту, що у львів’ян чомусь досі не було можливості це бачити, і хочемо запитати, чому.
21.01.21
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Штука