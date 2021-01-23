Ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки іржаві...

Альтернативне мистецтво тут

Ляна Мицько

Наш виставковий зал так і зветься: «Мистецтво, якого не було у Львові». Звучить досить епічно, але так справді є. Ми хочемо продемонструвати місту, що у львів’ян чомусь досі не було можливості це бачити, і хочемо запитати, чому.