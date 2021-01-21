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Юрій Вербицький
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7 років тому закатували Юрія Вербицького
Четвер, Січень 21, 2021 - 21:45
До теми
Корона: довготривалі наслідки у 76% пацієнтів
Три чверті хворих страждають від принаймні одного симптому навіть через пів року після одужання.
21.01.21
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Наука
Образ слова й тіла
Олена Смага
Сакральний живопис — це занурення у те, що зовні, й те, що всередині. Образ Бога часто невловимий. Нашарування ліній допомогло не зациклюватися на конкретному обличчі чи його виразі, а передати певний стан. Лінії створюють вібрації метафізичної присутності.
19.01.21
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Штука
Заштрики в різні місця
Юрко ТИМЧУК
Несподівані січневі мороз і снігопад – не привід розслаблятися і чекати, що Йордань все покращить. Коронавірус, як пророчать, триватиме до китайської паски але і без нього є багато цікавого й іноді корисного.
18.01.21
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Україна
Календарик думок
Маріанна Челецька
Цю книжку можна використовувати як особливий календар-щоденник, що допомагає нам пережити певний календарний рік, підтримуючись та надихаючись чи не щоденною мудрістю віків, якою вправно володіє майстер античного перекладу — Андрій Содомора.
18.01.21
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Штука
«Колективний психоз» Трампа та його лоялістів
Бенді Лі
Судовий психіатр пояснює патологічну привабливість Трампа і деструктивну поведінку його прихильників: нарцисичний симбіоз та колективний психоз
18.01.21
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Наука
Коли світові погано
Андрій Бондар
Серіяли – не так замінники романів, як самі романи, втілені у кінематографічну форму з можливістю розбурхати людську уяву і "купити" довіру читача
18.01.21
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Дискурси
Доба Франца-Йозефа: галицький рахунок. III.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті часів «найяснішого цісарства». Третя частина: кінець «довгого ХІХ століття» з перспективи галицького заґумінку.
17.01.21
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Минуле
Некодуюча ДНК регулює внутрішній годинник
Ті фрагменти ДНК, що не є генами, впливають на ритми дня-ночі.
17.01.21
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Наука