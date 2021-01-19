фонтана-синє

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Лучо Фонтана
Вівторок, Січень 19, 2021 - 08:00
До теми
Некодуюча ДНК регулює внутрішній годинник
Ті фрагменти ДНК, що не є генами, впливають на ритми дня-ночі.
17.01.21
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Наука
«Дроворуби», «водоноси» і крихкість демократії
Ілько ЛЕМКО
Демократія крихка і уразлива, але в цьому світі нічого ідеального нема, і нічого кращого, на думку Черчилля, світ поки що не вигадав.
17.01.21
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Дискурси
Кардинал і Карденаль
Василь МАХНО
Ні мій дідо Кардинал, ні поет Карденаль не мають нічого спільного. Ну що ж, принаймні такі різні Кардинал з Карденалем зустрілися у строфах вірша.
16.01.21
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Дискурси
День Українізації
Радомир Мокрик
З часу написання «Інтернаціоналізму чи русифікації?» основні тенденції русифікації не надто змінилися. Але нині українська стає офіційною мовою сервісу
16.01.21
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Україна
Пролітаючи над..: Церква Собору Богородиці в Лонях
Ігор МАРТИНІВ
Цю дерев'яну церкву два роки тому відреставрували – повністю розібрали до самих кам’яних фундаментів і зібрали заново.
15.01.21
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Галичина
Італійська сварка через антиковідний фонд
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
В Італії – чергова урядова криза. За поганого сценарію справа може дійти до дочасних виборів, шанси перемогти на яких має правопопулістська й прихильна до Кремля партія «Ліга».
15.01.21
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У світі
У деяких близнюків ДНК відрізняється
Допологові мутації можуть зумовлювати відмінності геному в близнюків.
15.01.21
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Наука
Альпінізм невільника є альпінізмом
Тарас Прохасько
Це місце у армії називалося дискотекою, хоч насправді більше нагадувало мокре пекло.
14.01.21
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Дискурси