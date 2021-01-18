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100 років Українському вільному університету
Понеділок, Січень 18, 2021 - 00:15
До теми
Некодуюча ДНК регулює внутрішній годинник
Ті фрагменти ДНК, що не є генами, впливають на ритми дня-ночі.
17.01.21
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Наука
Італійська сварка через антиковідний фонд
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
В Італії – чергова урядова криза. За поганого сценарію справа може дійти до дочасних виборів, шанси перемогти на яких має правопопулістська й прихильна до Кремля партія «Ліга».
15.01.21
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У світі
У деяких близнюків ДНК відрізняється
Допологові мутації можуть зумовлювати відмінності геному в близнюків.
15.01.21
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Наука
Альпінізм невільника є альпінізмом
Тарас Прохасько
Це місце у армії називалося дискотекою, хоч насправді більше нагадувало мокре пекло.
14.01.21
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Дискурси
Наш час: роздуми у перший день нового року
Борис ҐУДЗЯК
Нині, вітаючи одне одного з Новим роком, а ми, українці, дозволяємо собі цю розкіш двічі на рік, святкуємо ще один вимір, ще один феномен невловимого – час.
14.01.21
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Минуле
Поетика «Атлантиди»
Орися ГРУДКА
Вони вирівнюють баланс надмірности в землі тепла — мертвих тіл, діючих мін — і нестачі води. Вирівнюють цей баланс у самих собі. Їхні болісні історії і спогади, війна, яку вони носять собі, нікуди не можуть самі зникнути.
14.01.21
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Штука
Гірше, ніж сovid-19
Олета Гусейнова та о. Жоз Нандіккара
Є віруси, які вражають людину і від яких важко знайти вакцину, – це хвороба нарцисизму та індивідуалізму, байдужості. Нам потрібна людська любов та піклування про Іншого.
14.01.21
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Україна
Вперше горили заразилися коронавірусом
Гомініди в зоопарку Сан-Дієго захворіли на COVID-19.
13.01.21
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Наука