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Лаокоон та його сини (фрагмент).
Четвер, Січень 14, 2021 - 09:15
До теми
Вперше горили заразилася коронавірусом
Гомініди в зоопарку Сан-Дієго захворіли на COVID-19.
13.01.21
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Наука
Пандемія і приводи для оптимізму
Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ
Сovid-19 є серйозною загрозою, проте він не знищить демократію навіть у країнах, де демократія тільки намагається окріпнути.
12.01.21
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Україна
Літати низенько
Кармен Посадас
Коли ми більше дізнаємося про наш мозок, то краще зрозуміємо ту непояснену абракадабру, якою ми, люди, є, і зможемо здобути більше користі з наших здібностей.
12.01.21
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Дискурси
Розповідати історії
Андрій Бондаренко
Жанр сторітелінгу – це окремий вид театру зі своїми особливостями. Іноді люди вважають читання «недожанром», оскільки він виглядає недоробленою виставою. Однак, розповідання історій – цінне і цілісне саме собою, тому хочеться розвинути цей формат як повноцінний.
11.01.21
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Штука
Сезонне загострення
Юрко ТИМЧУК
Виходити зі святкової нірвани треба так само, як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою, і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.
11.01.21
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Україна
Якщо не повинен працювати, що тоді?
Коріна Гартман
З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.
11.01.21
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Наука
«Обдовбана щастям». Janis Joplin «Pearl» – 50
Ілько ЛЕМКО
Альбом цілком відповідає своїй назві і є справжньою перлиною. Під покровом своєї нестримної енергії вона була ще й романтичною і замріяною
11.01.21
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Минуле
Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID
Ентоні Фаучі
Провідний американський експерт з інфекційних захворювань ділиться своїми думками про те, як подолати теперішню медичну кризу і підготуватися до наступної
09.01.21
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Наука