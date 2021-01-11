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Слова наступного року чекають іншого голосу. А закінчити – це значить почати
Томас Еліот
До теми
Розповідати історії
Андрій Бондаренко
Жанр сторітелінгу – це окремий вид театру зі своїми особливостями. Іноді люди вважають читання «недожанром», оскільки він виглядає недоробленою виставою. Однак, розповідання історій – цінне і цілісне саме собою, тому хочеться розвинути цей формат як повноцінний.
11.01.21
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Штука
Сезонне загострення
Юрко ТИМЧУК
Виходити зі святкової нірвани треба так само, як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою, і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.
11.01.21
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Україна
Якщо не повинен працювати, що тоді?
Коріна Гартман
З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.
11.01.21
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Наука
«Обдовбана щастям». Janis Joplin «Pearl» – 50
Ілько ЛЕМКО
Альбом цілком відповідає своїй назві і є справжньою перлиною. Під покровом своєї нестримної енергії вона була ще й романтичною і замріяною
11.01.21
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Минуле
Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID
Ентоні Фаучі
Провідний американський експерт з інфекційних захворювань ділиться своїми думками про те, як подолати теперішню медичну кризу і підготуватися до наступної
09.01.21
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Наука
І смуток, і пристрасть
Юрій Андрухович
Нині – не просто день народження двох абсолютних і взаємно суперечливих музичних величин. Це ще й день великої пісні
09.01.21
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Дискурси
Рік між Мальтусом і Ніцше
Юрко ТИМЧУК
У канонаді подій можна дійти висновку, що постулат «все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими» гіпероптимісти доповнять «і все, що вбиває». Огляд подій року в Україні
09.01.21
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Україна
Навіки у 2020 році залишились...
in memoriam
Кожного січня «Збруч» згадує тих, кого ми втратили минулого року, а втратили ми багатьох з тих, хто тримають цей світ і роблять його для нас своїм, зрозумілим
08.01.21
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Галичина