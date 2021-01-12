дюкенуа-алегорія-любові

Якщо не повинен працювати, що тоді?

Коріна Гартман

З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.