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Велика ненависть - то є лиш відворотна сторона великої любови
Гнат Хоткевич
До теми
Розповідати історії
Андрій Бондаренко
Жанр сторітелінгу – це окремий вид театру зі своїми особливостями. Іноді люди вважають читання «недожанром», оскільки він виглядає недоробленою виставою. Однак, розповідання історій – цінне і цілісне саме собою, тому хочеться розвинути цей формат як повноцінний.
11.01.21
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Штука
Якщо не повинен працювати, що тоді?
Коріна Гартман
З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.
11.01.21
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Наука
Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID
Ентоні Фаучі
Провідний американський експерт з інфекційних захворювань ділиться своїми думками про те, як подолати теперішню медичну кризу і підготуватися до наступної
09.01.21
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Наука
Рік між Мальтусом і Ніцше
Юрко ТИМЧУК
У канонаді подій можна дійти висновку, що постулат «все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими» гіпероптимісти доповнять «і все, що вбиває». Огляд подій року в Україні
09.01.21
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Україна
Література і війна
Василь МАХНО
Поки існує людство – існуватимуть війни в парі зі спробами зберегти увесь цей бруд на письмі. І нам не уникнути відповіді на запитання: якою буде наша література і мова по війні?
08.01.21
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Дискурси
Бруно Шульц. Життя після життя
Наталія Філевич
Завдяки Шульцівському фестивалеві Дрогобич став світовим центром досліджень творчості Бруно Шульца, найважливішим місцем циклічних зустрічей дослідників, перекладачів, митців, які вивчають та захоплюються творчістю великого дрогобичанина.
08.01.21
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Штука
«Дембельський акорд» Трампа
Максим МУЛЯР
Спровокований штурм Капітолію яко свідчення розділеності американського суспільства – саме цим тепер запам’ятається президентство Трампа
08.01.21
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У світі
Без норми
Тарас Прохасько
Різдво розганяло сором, дивлячись у очі цілого вертепу можемо спокійно сказати – чому нас не було там тоді, коли Ви на ніч ся просили…
07.01.21
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Дискурси