Коляда в Остапа

Марта Кузій-Андрущак

«Коляда в Лозинського» – львівський феномен, про який «будуть в книжках писати!» – так ми колись з друзями жартували, але минуло понад 10 років і таки прийшла пора згадати те, чого цього року бракуватиме. Привіт, COVID...