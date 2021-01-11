Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
lls
головна
Лоуренс Стівен Лаврі. "На роботу"
Понеділок, Січень 11, 2021 - 09:45
До теми
Фаучі пояснює, як покінчити з пандемією COVID
Ентоні Фаучі
Провідний американський експерт з інфекційних захворювань ділиться своїми думками про те, як подолати теперішню медичну кризу і підготуватися до наступної
09.01.21
|
|
Наука
Бруно Шульц. Життя після життя
Наталія Філевич
Завдяки Шульцівському фестивалеві Дрогобич став світовим центром досліджень творчості Бруно Шульца, найважливішим місцем циклічних зустрічей дослідників, перекладачів, митців, які вивчають та захоплюються творчістю великого дрогобичанина.
08.01.21
|
|
Штука
«Дембельський акорд» Трампа
Максим МУЛЯР
Спровокований штурм Капітолію яко свідчення розділеності американського суспільства – саме цим тепер запам’ятається президентство Трампа
08.01.21
|
|
У світі
Без норми
Тарас Прохасько
Різдво розганяло сором, дивлячись у очі цілого вертепу можемо спокійно сказати – чому нас не було там тоді, коли Ви на ніч ся просили…
07.01.21
|
|
Дискурси
Коляда в Остапа
Марта Кузій-Андрущак
«Коляда в Лозинського» – львівський феномен, про який «будуть в книжках писати!» – так ми колись з друзями жартували, але минуло понад 10 років і таки прийшла пора згадати те, чого цього року бракуватиме. Привіт, COVID...
07.01.21
|
|
Штука
Не забудьмо про Іменинника
Наталія ФЕЩУК
«Буковинське Різдво» тривалістю у два місяці: в Чернівцях триває унікальний етнографічний проєкт.
07.01.21
|
|
Галичина
Наше Різдво
Юрій Винничук
У мої дитячі роки Різдво було сповненим невимовного чару, а приготування до нього тривали цілий тиждень.
06.01.21
|
|
Минуле
«Рожева» карикатура
Роксана Харчук
«Рожева» карикатура випускає пару, але не лякає тих, проти кого спрямоване її жало ‒ не тільки владу, а й громадян, які недолугу владу обирають, тих, кого дратує українська мова і традиція
06.01.21
|
|
Штука