Святе сімейство

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П'ятниця, Січень 8, 2021 - 10:00
До теми
Вертепна зірка
Василь МАХНО
поміж дверима двох календарів по снігові що впав поміж дворів або дощів й кількох біблійних речень коза і цап – царі – два пастушки і Смерть з косою з ними навпрошки
07.01.21
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Дискурси
Коляда в Остапа
Марта Кузій-Андрущак
«Коляда в Лозинського» – львівський феномен, про який «будуть в книжках писати!» – так ми колись з друзями жартували, але минуло понад 10 років і таки прийшла пора згадати те, чого цього року бракуватиме. Привіт, COVID...
07.01.21
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Штука
Повії і ми, порядні люди
Юрій Винничук
В часи своєї молодості я не раз чув таку думку, що повія може бути ідеальною жінкою. І були приклади, що хтось женився з повією і щасливо з нею жив.
05.01.21
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Дискурси
Померла музикознавиця Стефанія Павлишин
5 січня відійшла у засвіти 90-річна українська музикознавиця, професорка, почесна академік Національної академії мистецтв України Стефанія Стефанівна Павлишин – авторка близько 20 монографій, зокрема про В. Барвінського, В. Сильвестрова, Ч. Айвза, А. Шенберга та інших.
05.01.21
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Штука
Переможений учитель
Артуро Перес-Реверте
Ми вкрали в них освіту. І що найгірше – ми вкрали в них навіть потребу її мати. Відчуття туги за нею
05.01.21
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Дискурси
Сильніше покарання для друзів
У тісній дружбі вина та кара мають особливе значення.
05.01.21
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Наука
Це є період смирення
Борис ҐУДЗЯК
Ми вчимося, рухаємося по кар'єрі, але остаточний вимір нашого успіху в житті – це запитання, чи ми вміємо любити. Любити не когось абстрактного, а когось дуже конкретного у нашому житті
05.01.21
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Галичина
Філіграні Ганусі Косів
Юлія Овсяник
Сьогодні Ганусі Косів було б 45. Однак вже майже два роки вона «ходить перед Богом», як бажала це робити ще за життя
04.01.21
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Галичина