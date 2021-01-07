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Оля Кравченко-мама і тато
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Оля Кравченко. Львів
Четвер, Січень 7, 2021 - 09:45
До теми
Кутя в Перу
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
— Христос си рождає! Срібні и дорогі, де ви, єк ви! Шош міні дужі! — Єк ви дновали! Лечу в Перу. На зиму колідувати буду там джунглями
06.01.21
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Дискурси
Померла музикознавиця Стефанія Павлишин
5 січня відійшла у засвіти 90-річна українська музикознавиця, професорка, почесна академік Національної академії мистецтв України Стефанія Стефанівна Павлишин – авторка близько 20 монографій, зокрема про В. Барвінського, В. Сильвестрова, Ч. Айвза, А. Шенберга та інших.
05.01.21
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Штука
Сильніше покарання для друзів
У тісній дружбі вина та кара мають особливе значення.
05.01.21
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Наука
Це є період смирення
Борис ҐУДЗЯК
Ми вчимося, рухаємося по кар'єрі, але остаточний вимір нашого успіху в житті – це запитання, чи ми вміємо любити. Любити не когось абстрактного, а когось дуже конкретного у нашому житті
05.01.21
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Галичина
Філіграні Ганусі Косів
Юлія Овсяник
Сьогодні Ганусі Косів було б 45. Однак вже майже два роки вона «ходить перед Богом», як бажала це робити ще за життя
04.01.21
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Галичина
Свята все спишуть
Юрко ТИМЧУК
Виявляється, крім «відосиків» від президента, вибухів петард і вишпортування оселедця з-під «шуби», у сакральні дні стаються й інші події.
04.01.21
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Україна
Оточення
Назарій Заноз
В малих містах ніхто не тримається дистанції, бо вважається, що всі довкола – рідня, котра мешкає під спільним небом, тож ізолюватися марно
04.01.21
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Дискурси
Пластичність кольору: акварелі Дмитра Стецька
Анна ЗОЛОТНЮК
В акварелях художник втілив концепцію творення формули пам’яті води, що ввібрала найдавніші прикмети першознань і в плині часу набирає нових змістових ознак, викристалізовуючи їх у постмодерністичні мистецькі форми, символи, знаки.
03.01.21
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Штука