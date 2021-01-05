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Іван Марчук “Ніч на Різдво”
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Іван Марчук «Ніч на Різдво»
Вівторок, Січень 5, 2021 - 21:00
До теми
Померла музикознавиця Стефанія Павлишин
5 січня відійшла у засвіти 90-річна українська музикознавиця, професорка, почесна академік Національної академії мистецтв України Стефанія Стефанівна Павлишин – авторка близько 20 монографій, зокрема про В. Барвінського, В. Сильвестрова, Ч. Айвза, А. Шенберга та інших.
05.01.21
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Штука
Сильніше покарання для друзів
У тісній дружбі вина та кара мають особливе значення.
05.01.21
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Наука
Свята все спишуть
Юрко ТИМЧУК
Виявляється, крім «відосиків» від президента, вибухів петард і вишпортування оселедця з-під «шуби», у сакральні дні стаються й інші події.
04.01.21
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Україна
Пластичність кольору: акварелі Дмитра Стецька
Анна ЗОЛОТНЮК
В акварелях художник втілив концепцію творення формули пам’яті води, що ввібрала найдавніші прикмети першознань і в плині часу набирає нових змістових ознак, викристалізовуючи їх у постмодерністичні мистецькі форми, символи, знаки.
03.01.21
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Штука
Упокоївся отець Мацєй Зємба
кир Борис ҐУДЗЯК
Польща і Церква в Польщі втратила одну із знакових постатей свого паломництва від страху до гідності. Україна втратила доброго Друга.
03.01.21
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Галичина
Можливо, не через душу
Олена Стяжкіна
Ми зафіксували ризики. І зрозуміли, в чому наш ресурс. Отже, ми можемо побачити склянку, яка є майже повною. Але, звісно, треба працювати далі.
02.01.21
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Україна
«Яструби не діляться здобиччю»
Василь МАХНО
Безповоротність – одне з ключових понять лінійного плину часу, в яке вкладаються зроблене і невтілене, уся гармонія-дисгармонія суперечностей
02.01.21
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Дискурси
Музичні янголи над Львовом
Рік, що минув, залишив на згадку про ювіляра – видатного українського графіка Богдана Сороку – філателістичні раритети: поштовий конверт і марку, присвячену 80-річчю від дня народження митця.
01.01.21
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Штука