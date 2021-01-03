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Чужа дурість ніколи не применшує твоєї
Умберто Еко
До теми
Упокоївся отець Мацєй Зємба
кир Борис ҐУДЗЯК
Польща і Церква в Польщі втратила одну із знакових постатей свого паломництва від страху до гідності. Україна втратила доброго Друга.
03.01.21
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Галичина
«Яструби не діляться здобиччю»
Василь МАХНО
Безповоротність – одне з ключових понять лінійного плину часу, в яке вкладаються зроблене і невтілене, уся гармонія-дисгармонія суперечностей
02.01.21
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Дискурси
Елегія післяноворічного ранку
Юрій Андрухович
Туди, де всюди відбувався сон — тяжкий, похмільний, післяноворічний...
01.01.21
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Дискурси
Музичні рейтинги 2020 - IV
Аделіна Єфіменко
Опера в Україні переживає справжній бум. Дотримання канонів жанру поступилося новим звуковим, драматургічним і змістовним пошукам. Сучасні композитори творять оперні артефакти, котрі поки що не вкладаються у рамки будь-яких жанрових канонів, а тим паче, рейтингів.
31.12.20
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Штука
Як завше
Тарас Прохасько
На питання святого Франциска – а що у нас є своє, щоби не було Божим, – мудрі люди відповідали: маємо час...
31.12.20
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Дискурси
Між свободою і безпекою: людина у постковідному світі
Браян БРАВАТІ
Пандемія поглиблює ірраціональність, бо вона є двигуном продукування страху
31.12.20
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Галичина
Музичні рейтинги 2020 - III
Аделіна Єфіменко
Визначними подіями 2020 року стали постановки «Електри» Варліковського на 100-літті Зальцбурзького фестивалю під орудою Франца Вельзера-Мьоста і «Бориса Годунова» Баррі Коскі з оригінальною концепцією «пандемійно-адаптованої» режисури в Цюрихській опері під орудою українського диригента Кирила Карабиця.
30.12.20
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Штука
Хулігани 1980-х
Ілько ЛЕМКО
До 1980-х років мовою спілкування у кримінальному світі Львова залишалася російська. Завіня був першим, хто запровадив українську мову на «стрілках»
30.12.20
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