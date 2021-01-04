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Інтер'єр закинутої сільської хати, Вінниччина. Фото Надії Штупун
Понеділок, Січень 4, 2021 - 01:30
До теми
Музичні рейтинги 2020 - IV
Аделіна Єфіменко
Опера в Україні переживає справжній бум. Дотримання канонів жанру поступилося новим звуковим, драматургічним і змістовним пошукам. Сучасні композитори творять оперні артефакти, котрі поки що не вкладаються у рамки будь-яких жанрових канонів, а тим паче, рейтингів.
31.12.20
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Штука
Між свободою і безпекою: людина у постковідному світі
Браян БРАВАТІ
Пандемія поглиблює ірраціональність, бо вона є двигуном продукування страху
31.12.20
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Галичина
Музичні рейтинги 2020 - III
Аделіна Єфіменко
Визначними подіями 2020 року стали постановки «Електри» Варліковського на 100-літті Зальцбурзького фестивалю під орудою Франца Вельзера-Мьоста і «Бориса Годунова» Баррі Коскі з оригінальною концепцією «пандемійно-адаптованої» режисури в Цюрихській опері під орудою українського диригента Кирила Карабиця.
30.12.20
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Штука
Хулігани 1980-х
Ілько ЛЕМКО
До 1980-х років мовою спілкування у кримінальному світі Львова залишалася російська. Завіня був першим, хто запровадив українську мову на «стрілках»
30.12.20
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Минуле
«Дрімленд кіно»
МАЙКЛ
Там, на екрані, була країна, де ми ніколи не будемо. Країни, міста, континенти, де ми ніколи не будемо. Париж, Нью-Йорк, Рим. Надворі осінь 1981 року, і ми в Совдепії, у нас культпохід.
30.12.20
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Дискурси
Ecce Homo (in memoriam)
Мирослав Трофимук
Сумую, коли відходять ровесники моїх батьків. Мій світ маліє. Проте особливо болючий відхід осіб і особистостей мого покоління.
30.12.20
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Галичина
Лежачологія
Андрій ЛЮБКА
Тільки абсолютний телепень може подумати, що лежання – то байдики й ледарство. Навпаки: немає в світі важчої й виснажливішої справи, ніж якісне лежання
29.12.20
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Дискурси
Поховані через роки
Павло ПАЛАМАРЧУК
На Личаківському цвинтарі у Львові знайшли свій останній спочинок 428 осіб, що стали жертвами політичних репресій у період з 1944 до 1955 року. Їхні віднайдені останки перепоховали у крипті на Полі почесних поховань.
29.12.20
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Галичина