«Дрімленд кіно»

МАЙКЛ

Там, на екрані, була країна, де ми ніколи не будемо. Країни, міста, континенти, де ми ніколи не будемо. Париж, Нью-Йорк, Рим. Надворі осінь 1981 року, і ми в Совдепії, у нас культпохід.