Лірика проникливих спостережень

Ірина Мінько-Муращик

У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.