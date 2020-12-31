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Матісс-музика
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Анрі Матісс
Четвер, Грудень 31, 2020 - 09:15
До теми
Музичні рейтинги 2020 - IV
Аделіна Єфіменко
Опера в Україні переживає справжній бум. Дотримання канонів жанру поступилося новим звуковим, драматургічним і змістовним пошукам. Сучасні композитори творять оперні артефакти, котрі поки що не вкладаються у рамки будь-яких жанрових канонів, а тим паче, рейтингів.
31.12.20
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Штука
Музичні рейтинги 2020 - III
Аделіна Єфіменко
Визначними подіями 2020 року стали постановки «Електри» Варліковського на 100-літті Зальцбурзького фестивалю під орудою Франца Вельзера-Мьоста і «Бориса Годунова» Баррі Коскі з оригінальною концепцією «пандемійно-адаптованої» режисури в Цюрихській опері під орудою українського диригента Кирила Карабиця.
30.12.20
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Штука
Поховані через роки
Павло ПАЛАМАРЧУК
На Личаківському цвинтарі у Львові знайшли свій останній спочинок 428 осіб, що стали жертвами політичних репресій у період з 1944 до 1955 року. Їхні віднайдені останки перепоховали у крипті на Полі почесних поховань.
29.12.20
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Галичина
Музичні рейтинги 2020 - II
Аделіна Єфіменко
Два фестивальні міста – Львів і Зальцбурґ – не злякалися вірусу і блискуче відзначили свої ювілейні дати. Напевно душі Вольфганґа Амадея Моцарта-батька і Франца Ксавера Моцарта-сина взяли під патронат ювілейні свята, артистів і публіку. Торжества пройшли феєрично, всі залишилися здоровими.
29.12.20
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Штука
Наукові досягнення 2020
Журнал «Sciencе» назвав винайдення вакцини проти коронавірусу проривом року.
29.12.20
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Наука
Лірика проникливих спостережень
Ірина Мінько-Муращик
У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.
28.12.20
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Штука
Квантова механіка, негативна теологія і проблема свідомості
Джон Горґан
Філософи та вчені повинні намагатися розв'язати найскладніші проблеми буття, приймаючи те, що вони нерозв'язні.
28.12.20
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Наука
На межі
Юрко ТИМЧУК
Коли до святкового марафону залишається «шапкою докинути», стаються традиційні несподіванки, які вже мало кого в країні дивують.Огляд тижня в Україні
28.12.20
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Україна