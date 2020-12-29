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Два на два вже чотири, а буде ще краще
Генрик Яґодзинський
До теми
Наукові досягнення 2020
Журнал «Sciencе» назвав винайдення вакцини проти коронавірусу проривом року.
29.12.20
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Наука
Лірика проникливих спостережень
Ірина Мінько-Муращик
У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.
28.12.20
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Штука
Максим Березовський і Кирило Карабиць
Аделіна Єфіменко
Вшановуючи 275-річний ювілей від дня народження Максима Березовського, видатний український диригент Кирило Карабиць розповів проф. Аделіні Єфіменко про прем’єри Симфоній Максима Березовського у Києві.
27.12.20
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Штука
Перше непорозуміння
Ірина Вільде
Фраґмент ранньої прози Ірини Вільде: альтернативний пролог до її циклу «Метелики на шпильках»
27.12.20
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Минуле
«Навіть якщо я загублю усе»
Василь МАХНО
Фраза на позір і проста, і глибока, якась дуже біблійна, а тому ближча до пояснення стану людини у хвилини відчаю або самотності
26.12.20
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Дискурси
Погляд з рівня, що не знає війни
Наталія Половинка
Хоч у ролі Софії є біографічні збігання зі мною — співачка, дослідниця традиційної пісні, родом з Вінниччини — та, творячи роль, заново знайомишся з цими реаліями через персонажа. У можливості відкривати життя новими очима — радість професії актора!
26.12.20
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Штука
Виклики штучного інтелекту
Олексій МОЛЧАНОВСЬКИЙ
Сучасна технологія навчання штучного інтелекту є жонглюванням лінійною алгеброю. Проте “неможливо дістатися Місяця, вилізаючи на все вищі дерева”
25.12.20
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Галичина
Музичні рейтинги 2020 – I
Аделіна Єфіменко
Подій було чимало, що й мотивувало підбити підсумки і вшанувати музикантів, які зробили цей рік творчим, незважаючи на стресові умови праці, карантинні обмеження, напівпорожні зали, втрати гонорарів і майже щоденні ковід-тести.
25.12.20
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Штука