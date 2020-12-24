Вже можна й вмирати, але ж... фонтан

Наталія ФЕЩУК

«У центрі – гуцули, які трембітами видувають "Червону руту". Все це підсвічується різними кольорами, фонтани грають – створюється театр музики і світла», – це і є архітектурна мрія скульптора Івана Салевича.