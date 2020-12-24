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Xrystos śa raždaje!
Четвер, Грудень 24, 2020 - 21:45
До теми
Натхненні театром
Львівська опера представила художні твори студентів Львівської національної академії мистецтв: їхні найяскравіші враження від оформлення інтер'єру театру, а також рефлексії від перегляду поновленого балету «Створення світу».
24.12.20
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Штука
Шотландія: від деволюції до незалежності
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незабаром ми станемо свідками «жорсткого» Brexit, який, своєю чергою, може спровокувати розпад Великої Британії. Принаймні Шотландія вже взяла низький старт до незалежності.
24.12.20
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У світі
Круки – такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20
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Наука
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі Філіповича розгледіти Тернопіль? Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення.
23.12.20
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Штука
Несамовиті оргії давнього Львова
Юрій Винничук
Львів'янки мусили протискатися між дамульками: «Ади-во, як ся франца вибрала! Накрутила куркоцьонґів, напацькала варґи і думає, жи ліпша!»
23.12.20
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Дискурси
221-ий том в інтер’єрі
Мирослав Трофимук
CCXXI том Записок НТШ – це перший том, який знову був опублікований в Україні, у Львові упродовж 1990–91 року. Персональна історія.
23.12.20
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Минуле
Паліативне кохання
Ганна Улюра
Популярна література сприяє нашій соціалізації, робота у неї така – давати готові рецепти для складних комунікативних ситуацій. Особливо, коли буденні практики просто не готові вмістити глобальність помирання.
22.12.20
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Штука
Вже можна й вмирати, але ж... фонтан
Наталія ФЕЩУК
«У центрі – гуцули, які трембітами видувають "Червону руту". Все це підсвічується різними кольорами, фонтани грають – створюється театр музики і світла», – це і є архітектурна мрія скульптора Івана Салевича.
22.12.20
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Галичина