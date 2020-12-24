Кириченко-книги-голуби

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Андрій Кириченко

Четвер, Грудень 24, 2020 - 09:00

До теми

Круки － такі ж розумні, як гомініди
Порівняльні тести підтверджують високий соціальний та фізичний інтелект круків.
23.12.20 | | Наука
Люба провінція Корнеля Філіповича
Юрій Матевощук
Чи можна у прозі  Філіповича розгледіти Тернопіль?  Описані міста й місця настільки універсальні, що вгадати прототип просто нереально, але можна окреслити їхню географію — це терени Польщі, України, Білорусі, частина Литви — територія з мультикультурним складом населення. 
23.12.20 | | Штука
Паліативне кохання
Ганна Улюра
 Популярна література сприяє нашій соціалізації, робота у неї така – давати готові рецепти для складних комунікативних ситуацій. Особливо, коли буденні практики просто не готові вмістити глобальність помирання.
22.12.20 | | Штука
Вже можна й вмирати, але ж... фонтан
Наталія ФЕЩУК
«У центрі – гуцули, які трембітами видувають "Червону руту". Все це підсвічується різними кольорами, фонтани грають – створюється театр музики і світла», – це і є архітектурна мрія скульптора Івана Салевича.
22.12.20 | | Галичина
Бетховен як філософ свободи: до 250-річчя композитора
Який зв'язок між творами Бетховена та ідеями Канта, Геґеля та Шопенгауера? 
22.12.20 | | Наука
Слухати та хотіти почути
Назарій Заноз
Владній Зе-компанії бракує того просвітлення, що зійшло колись на мій юний мозок: потрібно слухати інших, коли ти нібельмеса не тямиш в тім, чим тобі належить займатися
22.12.20 | | Дискурси
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20 | | Штука
Крайні трафунки
Юрко ТИМЧУК
Поки літературний Чингачгук звикає, що в Україні він уже не останній з могікан, а «крайній», самі українці вступили в епоху, яку студенти називають «підтягуванням хвостів». Огляд подій тижня
21.12.20 | | Україна

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