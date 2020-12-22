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Гізіс-історія
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"Алегорія історії". Ніколаос Гізіс. 1892р.
Вівторок, Грудень 22, 2020 - 08:45
До теми
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20
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Штука
Що соціальна дистанція робить з мозком?
Науковці виявили нейропептид, що відображає соціальне середовище риб.
20.12.20
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Наука
Чи буде музей Заливахи?
Ірина Матоліч
Питання відкриття в Івано-Франківську художнього музею Опанаса Заливахи особливо актуальне, адже ім’я мистця нерозривно пов’язане з цим містом, воно творить його обличчя, формує його культурний бренд.
20.12.20
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Штука
Гравітаційні хвилі допомагають зазирнути у нейтронні зорі
Те, який стан матерії перебуває у надрах нейтронних зірок – найщільніших об'єктів у Всесвіті після чорних дір, – є однією з найбільших загадок сучасної фізики. Тепер вчені мають новий спосіб, як відповісти на це питання, – гравітаційні хвилі.
20.12.20
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Наука
Люди, у яких ІІ група крові, – травоїдні?
Науковці спростували припущення, що ефективність дієти залежить від групи крові. Людям з ІІ групою крові рослинна їжа допомагає схуднути не більше, ніж іншим.
19.12.20
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Наука
«Кант танцює»
Тимофій Гаврилів
Літературознавчий дискурс вбудовано у філософське уявлення про життя-як-подорож: спогадове і подорожнє письменство близькі структурно, змістово і філософськи.
19.12.20
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Штука
Жертви історії
Василь МАХНО
...намацати двері, що розділяють різні світи. Ці двері прозорі, у пастку яких може потрапити кожен.
19.12.20
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Дискурси
Коронавірус – золотий час для біткоїна
Максим МУЛЯР
Біткоїни б’ють рекорди вартості, хоча ще кілька років тому здавалося, що криптовалюта вмирає.
18.12.20
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У світі