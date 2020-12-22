Гізіс-історія

Невідомий відомий Людкевич

Марта Кузій-Андрущак

Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.