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Ігор Скочиляс (†20.12.2020)
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Ігор Скочиляс (†20.12.2020)
Неділя, Грудень 20, 2020 - 21:00
До теми
Що соціальна дистанція робить з мозком?
Науковці виявили нейропептид, що відображає соціальне середовище риб.
20.12.20
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Наука
Гравітаційні хвилі допомагають зазирнути у нейтронні зорі
Те, який стан матерії перебуває у надрах нейтронних зірок – найщільніших об'єктах у Всесвіті після чорних дір, – є однією з найбільших загадок сучасної фізики. Тепер вчені мають новий спосіб, як відповісти на це питання, – гравітаційні хвилі.
20.12.20
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Наука
Люди, у яких ІІ група крові, – травоїдні?
Науковці спростували припущення, що ефективність дієти залежить від групи крові. Людям з ІІ групою крові рослинна їжа допомагає схуднути не більше, ніж іншим.
19.12.20
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Наука
Коронавірус – золотий час для біткоїна
Максим МУЛЯР
Біткоїни б’ють рекорди вартості, хоча ще кілька років тому здавалося, що криптовалюта вмирає.
18.12.20
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У світі
Чи перша? Чи для дітей? І чи опера?
Цар Ох, Оксанка та її братики, а ще – Сонце, Місяць, Зірки, Жуки, Гриби, Вітер та Мавки... Львівська національна філармонія представила у постановці Олега Онещака казку-оперу Стефанії Туркевич-Лукіянович «Серце Оксани» .
18.12.20
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Штука
Польові дослідження з галицької мемуаристики і подорожньої літератури
Роксана Харчук
Суб’єктність нефікційної літератури становить велику цінність: спогади і записки про мандри ‒ це віртуальна часово-просторова модель, у якій зафіксовано внутрішній світ того, хто згадує, і того, хто записує.
17.12.20
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Штука
Халтурні тези партацької доповіді
Тарас Прохасько
Кожен з нас – досі доволі цілісний – розсипався на мільйони незнищенних наразі нано-нас. Навіть наш Бог потерпів від цієї тотальної реплікації
17.12.20
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Дискурси
Путін заявив про свою непричетність до отруєння Навального.
Він запевнив, що якби його люди хотіли когось отруїти, то довели б справу до кінця.
17.12.20
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У світі