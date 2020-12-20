Ігор Скочиляс (†20.12.2020)

Гравітаційні хвилі допомагають зазирнути у нейтронні зорі

Те, який стан матерії перебуває у надрах нейтронних зірок – найщільніших об'єктах у Всесвіті після чорних дір, – є однією з найбільших загадок сучасної фізики. Тепер вчені мають новий спосіб, як відповісти на це питання, – гравітаційні хвилі.