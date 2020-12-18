Листи до Святого Миколая

"Ми свою місію виконали"

Олег ПАНЧУК

Професор Олег Панчук, двоюрідний онук Ольги Кобилянської, написав і видав книгу. Та вона не так про його видатну бабцю, як про життя людини в трьох державах впродож кількох історичних епох.