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Листи до Святого Миколая
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Листи до Святого Миколая (1926 рік)
П'ятниця, Грудень 18, 2020 - 22:30
До теми
Коронавірус – золотий час для біткоїна
Максим МУЛЯР
Біткоїни б’ють рекорди вартості, хоча ще кілька років задалося, що криптовалюта вмирає.
18.12.20
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У світі
Чи перша? Чи для дітей? І чи опера?
Цар Ох, Оксанка та її братики, а ще – Сонце, Місяць, Зірки, Жуки, Гриби, Вітер та Мавки... Львівська національна філармонія представила у постановці Олега Онещака казку-оперу Стефанії Туркевич-Лукіянович «Серце Оксани» .
18.12.20
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Штука
Польові дослідження з галицької мемуаристики і подорожньої літератури
Роксана Харчук
Суб’єктність нефікційної літератури становить велику цінність: спогади і записки про мандри ‒ це віртуальна часово-просторова модель, у якій зафіксовано внутрішній світ того, хто згадує, і того, хто записує.
17.12.20
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Штука
Путін заявив про свою непричетність до отруєння Навального.
Він запевнив, що якби його люди хотіли когось отруїти, то довели б справу до кінця.
17.12.20
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У світі
Як собаки опрацьовують мову
Чотириногі розпізнають знайомі слова, але не тонкощі їхнього звучання.
16.12.20
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Наука
Фабрикант із великим добрим серцем
Наталія ФЕЩУК
Ковбасний магнат Чернівців, який дбав про підлеглих і годував бідних. Будучи шанованою і заможною у місті людиною, поляк зі Львова Пауль Станіслаус Подсудек помер ледь не жебраком у Румунії…
16.12.20
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Минуле
Два по 50
Андрій ЛЮБКА
За що ми його любимо? Насамперед за геніальне почуття гумору. За глибину. За принциповість і чесність – людську, інтелектуальну, політичну.
15.12.20
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Дискурси
"Ми свою місію виконали"
Олег ПАНЧУК
Професор Олег Панчук, двоюрідний онук Ольги Кобилянської, написав і видав книгу. Та вона не так про його видатну бабцю, як про життя людини в трьох державах впродож кількох історичних епох.
15.12.20
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Галичина