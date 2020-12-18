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Львів Влодка Маковецького
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Львів Влодка Маковецького
П'ятниця, Грудень 18, 2020 - 12:45
До теми
Польові дослідження з галицької мемуаристики і подорожньої літератури
Роксана Харчук
Суб’єктність нефікційної літератури становить велику цінність: спогади і записки про мандри ‒ це віртуальна часово-просторова модель, у якій зафіксовано внутрішній світ того, хто згадує, і того, хто записує.
17.12.20
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Штука
Путін заявив про свою непричетність до отруєння Навального.
Він запевнив, що якби його люди хотіли когось отруїти, то довели б справу до кінця.
17.12.20
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У світі
Як собаки опрацьовують мову
Чотириногі розпізнають знайомі слова, але не тонкощі їхнього звучання.
16.12.20
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Наука
Фабрикант із великим добрим серцем
Наталія ФЕЩУК
Ковбасний магнат Чернівців, який дбав про підлеглих і годував бідних. Будучи шанованою і заможною у місті людиною, поляк зі Львова Пауль Станіслаус Подсудек помер ледь не жебраком у Румунії…
16.12.20
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Минуле
Два по 50
Андрій ЛЮБКА
За що ми його любимо? Насамперед за геніальне почуття гумору. За глибину. За принциповість і чесність – людську, інтелектуальну, політичну.
15.12.20
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Дискурси
Радянські батяри
Ілько ЛЕМКО
Від початку 1970-х років львівські хлопці збиралися дворами, а потім – кварталами і районами. Тодішнє районування Львова створило окрему, небачену до цього топографію міста
15.12.20
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Минуле
Поринь у темряву своєї душі
Юстина Добуш
Бути людиною – це бути добрим і злим водночас, мати в собі тваринне й божественне, належати пітьмі й світлу. Розуміння своєї природи і прийняття своєї суті, а також подальше давання собі ради із нею, полягає насамперед у щирому визнанні власної внутрішньої темряви.
15.12.20
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Штука
Мовчати
Юстина Добуш
... бо справжня свобода – це іноді саме ця безмежна можливість просто мовчати.
14.12.20
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Дискурси