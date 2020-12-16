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Не існує перешкод для людини з любов'ю до праці і талантом
Людвіг ван Бетховен
До теми
Як собаки опрацьовують мову
Чотириногі розпізнають знайомі слова, але не тонкощі їхнього звучання.
16.12.20
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Наука
Поринь у темряву своєї душі
Юстина Добуш
Бути людиною – це бути добрим і злим водночас, мати в собі тваринне й божественне, належати пітьмі й світлу. Розуміння своєї природи і прийняття своєї суті, а також подальше давання собі ради із нею, полягає насамперед у щирому визнанні власної внутрішньої темряви.
15.12.20
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Штука
Мовчати
Юстина Добуш
... бо справжня свобода – це іноді саме ця безмежна можливість просто мовчати.
14.12.20
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Дискурси
Діти «йолки»
Юрко ТИМЧУК
Колись Стівен Кінг зверне свій погляд на Україну і створить якийсь маленький шедевр, де інфантильні особи різного віку і статей вилізають не з кукурудзяних хащ, а з-поміж смарагдової хвої.
14.12.20
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Україна
Шевком їде до Львова
Цього тижня члени Шевченківського комітету приїдуть на вистави опери «Лис Микита» до Львова, щоб оцінити твір, який увійшов у другий тур конкурсу в номінації «Театральне мистецтво» на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.
14.12.20
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Штука
«Поберемся в неділю»
Юлія Овсяник
«Толоку» режисер возив на Схід: в зоні АТО ділитися такими фільмами найбільш результативно. У різних місцях, в бліндажах, просто неба. Перший раз – Піски. Режисер згадує побратимів, з яким тоді познайомився. Не всі залишилися живі. На Сході особливо зрозумілі символи Михайла Іллєнка: українську Хату треба захищати.
14.12.20
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Штука
Безкінечне творіння з Нічого
Аві Леб
Може, наш Всесвіт – експеримент якоїсь стародавньої цивілізації?
14.12.20
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Наука
Ромко
Микола Рябчук
Роман Кісь був філософом. Не лише за родом занять, за способом мислення, а й за способом життя
14.12.20
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Дискурси