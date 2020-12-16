Не існує перешкод для людини з любов'ю до праці і талантом

Поринь у темряву своєї душі

Юстина Добуш

Бути людиною – це бути добрим і злим водночас, мати в собі тваринне й божественне, належати пітьмі й світлу. Розуміння своєї природи і прийняття своєї суті, а також подальше давання собі ради із нею, полягає насамперед у щирому визнанні власної внутрішньої темряви.