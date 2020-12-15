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Відчайдушно прагнемо ділитися скарбами свого серця, та люди не вміють їх прийняти
Моем
До теми
Поринь у темряву своєї душі
Юстина Добуш
Бути людиною – це бути добрим і злим водночас, мати в собі тваринне й божественне, належати пітьмі й світлу. Розуміння своєї природи і прийняття своєї суті, а також подальше давання собі ради із нею, полягає насамперед у щирому визнанні власної внутрішньої темряви.
15.12.20
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Штука
Шевком їде до Львова
Цього тижня члени Шевченківського комітету приїдуть на вистави опери «Лис Микита» до Львова, щоб оцінити твір, який увійшов у другий тур конкурсу в номінації «Театральне мистецтво» на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року.
14.12.20
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Штука
«Поберемся в неділю»
Юлія Овсяник
«Толоку» режисер возив на Схід: в зоні АТО ділитися такими фільмами найбільш результативно. У різних місцях, в бліндажах, просто неба. Перший раз – Піски. Режисер згадує побратимів, з яким тоді познайомився. Не всі залишилися живі. На Сході особливо зрозумілі символи Михайла Іллєнка: українську Хату треба захищати.
14.12.20
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Штука
Безкінечне творіння з Нічого
Аві Леб
Може, наш Всесвіт – експеримент якоїсь стародавньої цивілізації?
14.12.20
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Наука
Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020) «Свіжінь наснаження У вибіганні д’горі У забіганні поза межі слів. Розкрилля слів і скрик несамохіть І незбагненна радість, Наче здобич В несамовитому наздоганянні Дня»
13.12.20
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Минуле
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20
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Наука
Четвертий вимір театру: сучасність
Ірина Чужинова
Український театр, який переживає зміну режисерських поколінь і зміну світоглядних моделей, незворотно опиняється на роздоріжжі репертуарної політики. І завмирає в нерішучості, обираючи між «вічним» і «сучасним».
13.12.20
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Штука
«Хтось таки почує…»
До уродин Євгена СВЕРСТЮКА
«Життя визначається питаннями, які ти поставив там, де звично було мовчати. Кроками, які ти робив проти течії. Світлом, яке ти засвітив серед темряви...»
13.12.20
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Україна