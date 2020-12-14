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Сашко Бойченко
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50 років Сашкові Бойченку
Понеділок, Грудень 14, 2020 - 22:45
До теми
Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020) «Свіжінь наснаження У вибіганні д’горі У забіганні поза межі слів. Розкрилля слів і скрик несамохіть І незбагненна радість, Наче здобич В несамовитому наздоганянні Дня»
13.12.20
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Минуле
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20
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Наука
Чи масові вимирання періодичні?
Події, що призвели до масового вимирання хребетних тварин, засвідчують циклічність у 27 мільйонів років.
12.12.20
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Наука
Економічна релігія
Станіслав Комарек
Нині релігією, яка об’єднує всіх мешканців планети, є культивоване прагнення індивіда отримати все бажане негайно, тут і тепер
12.12.20
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Дискурси
Чарівність скла «Моїми очима»
Ірина Гах
Мисткиня підпорядковує загальний вигляд картин певній ритмічній, кольоровій і тональній градації, створюючи єдину органічну форму, яка найбільш вдало виявляє природну властивість матеріалу, – яскраво освітленого та майстерно ушляхетненого.
11.12.20
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Штука
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20
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У світі
Для тих, хто не спить
Юрій Андрухович
Вмикайте свої теперішні «радіоли», умощуйтеся поодинці чи парами, заплющуйте очі… Але не спіть.
11.12.20
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Дискурси
«Моя Таня (Думанка)»
Юлія Овсяник
Вона носила квіти у волоссі і малювала образи. І образам малювала квіти. Вболівала за рідну державу і тримала її невидимий фронт. Минуло 40 днів, як відійшла у вічність Тетяна Думан
11.12.20
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Галичина