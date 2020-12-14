Сашко Бойченко

50 років Сашкові Бойченкуголовна

50 років Сашкові Бойченку

Понеділок, Грудень 14, 2020 - 22:45

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Маленький камінчик
Роман Кісь
(†13.12.2020)                         «Свіжінь наснаження                          У вибіганні д’горі                           У забіганні поза межі слів.                          Розкрилля слів і скрик несамохіть                          І незбагненна радість,                          Наче здобич                          В несамовитому наздоганянні                          Дня»                         
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