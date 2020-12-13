Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Роман Кісь (†13.12.2020)
головна
Роман Кісь (†13.12.2020)
Неділя, Грудень 13, 2020 - 22:45
До теми
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20
|
|
Наука
Чи масові вимирання періодичні?
Події, що призвели до масового вимирання хребетних тварин, засвідчують циклічність у 27 мільйонів років.
12.12.20
|
|
Наука
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20
|
|
У світі
«Моя Таня (Думанка)»
Юлія Овсяник
Вона носила квіти у волоссі і малювала образи. І образам малювала квіти. Вболівала за рідну державу і тримала її невидимий фронт. Минуло 40 днів, як відійшла у вічність Тетяна Думан
11.12.20
|
|
Галичина
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20
|
|
Штука
Вхід без маски небажаний
Тарас Прохасько
Бабця була у цьому сенсі цілком конкретною: вона казала, що найбільшим гріхом совєтської системи є брехня
10.12.20
|
|
Дискурси
Різдво у стані війни
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Група львівських волонтерів підготувала спеціальні мілітарні листівки, календарі та розмальовку для привітань хлопцям, які проходять строкову службу і воюють на передовій.
10.12.20
|
|
Галичина
Микола Кацал. До ювілею маестро
Людмила БУРДА
Сьогодні Миколі Лукичу виповнилося б 80 років… Почесний громадянин Львова, диригент, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. "Тато" і "отаман" легендарного "Дударика".
10.12.20
|
|
Минуле