Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1895
1920
1945
🕛
Toggle navigation
Роман-КІСЬ
головна
Відійшов у вічність Роман Кісь. фото Михайла Крупієвського
Неділя, Грудень 13, 2020 - 21:15
До теми
Як мозок реагує на факти?
Фактичні твердження викликають сильнішу нервову реакцію, ніж умовні висловлювання.
13.12.20
|
|
Наука
Чи масові вимирання періодичні?
Події, що призвели до масового вимирання хребетних тварин, засвідчують циклічність у 27 мільйонів років.
12.12.20
|
|
Наука
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20
|
|
У світі
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20
|
|
Штука
Вхід без маски небажаний
Тарас Прохасько
Бабця була у цьому сенсі цілком конкретною: вона казала, що найбільшим гріхом совєтської системи є брехня
10.12.20
|
|
Дискурси
Різдво у стані війни
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Група львівських волонтерів підготувала спеціальні мілітарні листівки, календарі та розмальовку для привітань хлопцям, які проходять строкову службу і воюють на передовій.
10.12.20
|
|
Галичина
Микола Кацал. До ювілею маестро
Людмила БУРДА
Сьогодні Миколі Лукичу виповнилося б 80 років… Почесний громадянин Львова, диригент, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. "Тато" і "отаман" легендарного "Дударика".
10.12.20
|
|
Минуле
Нове значення сталої тонкої структури
Одна з базових величин фізики підтверджує стандартну модель та звужує вибір частинок темної матерії.
09.12.20
|
|
Наука