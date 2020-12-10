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Ханука
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В юдеїв почалося восьмиденне свято хануки.
Четвер, Грудень 10, 2020 - 23:30
До теми
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20
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Штука
Микола Кацал. До ювілею маестро
Людмила БУРДА
Сьогодні Миколі Лукичу виповнилося б 80 років… Почесний громадянин Львова, диригент, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. "Тато" і "отаман" легендарного "Дударика".
10.12.20
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Минуле
Нове значення сталої тонкої структури
Одна з базових величин фізики підтверджує стандартну модель та звужує вибір частинок темної матерії.
09.12.20
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Наука
Мистецтво в обіймах олігархів
Ігор Котик
Не так важливо, чи справді існував художник Марко Мазур, як те, що українське мистецтво все ще неналежно поціноване у світі – величезні пласти мистецької спадщини були викреслені з історії через російські репресії.
09.12.20
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Штука
Що науці дасть місія Hayabusa-2?
Японський космічний апарат Hayabusa-2 успішно доставив на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюґу. Науковці сподіваються, що це проллє світло на походження Сонячної системи, планети Земля і, можливо, життя на ній.
09.12.20
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Наука
Музика Бітлз
Ілько ЛЕМКО
Коли з’явилися Бітлз, все, що було в музиці до цього, здалося чимось дуже незначним, майже нікчемним. Джон і Пол робили неможливе, тому що не знали, що це неможливо.
08.12.20
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Минуле
Скасування зимової сплячки
Юрко ТИМЧУК
Людство навчиться підключати якісь дротики до надміру активних українців, і perpetuum mobile матеріалізується. Огляд тижня
07.12.20
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Україна
Скалічений міф Бруно Шульца
Катерина Гладка
Шульц лишається невловимим і водночас дуже близьким, загадковим і напівміфічним, але життя, творчість і смерть роблять його цілком реальним, вписаним у свій страшний час і водночас у вічність.
07.12.20
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Штука