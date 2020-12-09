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Сієш ти себе усіма зернами секунд у нечуване...
Неллі Закс
До теми
Нове значення сталої тонкої структури
Одна з базових величин фізики підтверджує стандартну модель та звужує вибір частинок темної матерії.
09.12.20
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Наука
Що науці дасть місія Hayabusa-2?
Японський космічний апарат Hayabusa-2 успішно доставив на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюґу. Науковці сподіваються, що це проллє світло на походження Сонячної системи, планети Земля і, можливо, життя на ній.
09.12.20
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Наука
Скасування зимової сплячки
Юрко ТИМЧУК
Людство навчиться підключати якісь дротики до надміру активних українців, і perpetuum mobile матеріалізується. Огляд тижня
07.12.20
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Україна
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук тягар серця, що вмістило в собі цілий світ, перелицюваний на вподобу свою і волю. Розставлені на долоні долі химерні постаті, що звуться приятелями і недругами...»
06.12.20
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Минуле
Карантин безвихідного дня
Володимир СЕМКІВ
Уперше з липня статистика ковіду в Україні перейшла на позитивну динаміку. Але радіти рано. Навіть при такому темпі в січні буде колапс.
06.12.20
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Україна
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20
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Наука
Мама каже правду?
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Цигани до нас на Гуцульщину майже не заходили, їх тут майже не було. Але лакома й тут бували.
06.12.20
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Дискурси
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20
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Штука