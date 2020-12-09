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Легше зрозуміти всесвіт, ніж себе
Роберт Шеклі
До теми
Що науці дасть місія Hayabusa-2?
Японський космічний апарат Hayabusa-2 успішно доставив на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюґу. Науковці сподіваються, що це пролля світло на походження Сонячної системи, планети Земля і, можливо, життя на ній.
09.12.20
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Наука
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук тягар серця, що вмістило в собі цілий світ, перелицюваний на вподобу свою і волю. Розставлені на долоні долі химерні постаті, що звуться приятелями і недругами...»
06.12.20
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Минуле
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20
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Наука
Мама каже правду?
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Цигани до нас на Гуцульщину майже не заходили, їх тут майже не було. Але лакома й тут бували.
06.12.20
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Дискурси
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20
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Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20
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Дискурси
R. M. R.
Юрiй АНДРУХОВИЧ
Велика екзистенційна загадка: як зміг поет (переважно складний і малозрозумілий) так заволодіти увагою Буття.
04.12.20
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Дискурси
Історія однієї мозаїки: від руйнації до створення копії «Риб»
Таймлайн руйнації і відновлення знакової львівської мозаїки: слайдшоу, створене з 36-ти світлин, зроблених фотографом Андрієм Поліковським у період з березня 2019 до вересня 2020 року.
04.12.20
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Галичина