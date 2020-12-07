John Lennon

Віднайдення мови ікони

Роман Зілінко

Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.