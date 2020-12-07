John Lennon

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Сорок років тому вбито Джона Леннона
Понеділок, Грудень 7, 2020 - 21:15
До теми
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук тягар серця, що вмістило в собі цілий світ, перелицюваний на вподобу свою і волю. Розставлені на долоні долі химерні постаті, що звуться приятелями і недругами...»
06.12.20
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Минуле
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20
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Наука
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20
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Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20
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Дискурси
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20
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У світі
Яка культура, така й прокуратура
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Те, що офіс Генпрокурора та офіс Президента є насправді одним офісом, стало відомо не вчора. Не до кінця ясним лишається те, як тому зарадити.
04.12.20
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Україна
У темпі діафільму
Тарас Прохасько
Впізнаваність і новизна, переплетені до єдності, – надійне джерело радості пізнання. Треба вміти забувати, щоби могти прожити щастя згадування.
03.12.20
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Дискурси
Потемки міського самоврядування
Мар'ян ХОМЯК
Казуси з історії магістрату Судової Вишні у 1867-1914 роках
03.12.20
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Минуле