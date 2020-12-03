Breakfast of a Blind Man

Голодомор як антидот

Андрій Бондар

Ворог у нас і тоді, і нині – той самий. І цього разу йому не вдасться, бо ми вже інші. Ворог досі не усвідомив того, що травмував нас, а ми більше не можемо вдавати, ніби не знаємо його в обличчя.