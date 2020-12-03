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Breakfast of a Blind Man
Пабло Пікассо «Сніданок сліпого» (1903)
Четвер, Грудень 3, 2020 - 22:15
До теми
Covid-19: вирахувати ризик зараження самостійно
Яка ймовірність заразитися коронавірусом у закритому приміщенні і які заходи можуть захистити від інфекції.
03.12.20
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Наука
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20
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Штука
Вибір долі
Олександр БОЙЧЕНКО
Справедливо це чи ні, однак злочини в історії часто залишаються непокараними, помилки – ніколи
01.12.20
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Дискурси
Голодомор як антидот
Андрій Бондар
Ворог у нас і тоді, і нині – той самий. І цього разу йому не вдасться, бо ми вже інші. Ворог досі не усвідомив того, що травмував нас, а ми більше не можемо вдавати, ніби не знаємо його в обличчя.
30.11.20
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Дискурси
Йде локдаун по землі…
Юрко ТИМЧУК
Знайти риму до того, що написане в заголовку, може кожен охочий, поки в уряді заримовують слова «бюджет», «МВФ» та іншу обсцентну лірику.
30.11.20
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Україна
Живіший за живих
Володимир СЕМКІВ
"Будьте гідними ранкового сонця", – рядок із есею Тараса Матвіїва. Воїн загинув на війні влітку. Нині ці слова увічнили в Жидачеві.
30.11.20
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Галичина
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20
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Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20
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Штука