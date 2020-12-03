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Шагал-над містом
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"Над містом". Марк Шагал
Четвер, Грудень 3, 2020 - 09:00
До теми
Covid-19: вирахувати ризик зараження самостійно
Яка ймовірність заразитися коронавірусом у закритому приміщенні і які заходи можуть захистити від інфекції.
03.12.20
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Наука
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20
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Штука
Живіший за живих
Володимир СЕМКІВ
"Будьте гідними ранкового сонця", – рядок із есею Тараса Матвіїва. Воїн загинув на війні влітку. Нині ці слова увічнили в Жидачеві.
30.11.20
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Галичина
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20
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Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20
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Штука
Дива, які ми не помічаємо
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Писати некролог – все одно, що хоронити людину. За цей рік я втомився писати некрологи. Проте мене, може, й залишили, щоб розповісти про Пані Марію
29.11.20
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Україна
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20
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Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20
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Минуле