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Оточи себе людьми. Відстоювати їх краще, ніж принципи
Ян Флемінг
До теми
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20
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Штука
Живіший за живих
Володимир СЕМКІВ
"Будьте гідними ранкового сонця", – рядок із есею Тараса Матвіїва. Воїн загинув на війні влітку. Нині ці слова увічнили в Жидачеві.
30.11.20
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Галичина
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20
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Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20
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Штука
Дива, які ми не помічаємо
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Писати некролог – все одно, що хоронити людину. За цей рік я втомився писати некрологи. Проте мене, може, й залишили, щоб розповісти про Пані Марію
29.11.20
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Україна
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20
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Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20
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Минуле
Адо, хто ти?..
Юрій Андрухович
Російська мова вкрай неприязна до фемінітивів. Українська ж тим часом ступила на шлях рішучої, сказати б, фемінізації
27.11.20
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Дискурси