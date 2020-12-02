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Рубен Накян
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Рубен Накян «Викрадення Європи»
Середа, Грудень 2, 2020 - 08:45
До теми
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20
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Штука
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20
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Наука
«Симфонічні прем’єри» галицьких світочів
Оля Лозинська
Темп і тон задають молоді митці: Collegium musicum з Львівським органним залом формує новий запит на українське, галицьке мистецтво, зриваючи з нього налички маргінальности.
29.11.20
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Штука
Дива, які ми не помічаємо
Йоханан ПЕТРОВСЬКИЙ-ШТЕРН
Писати некролог – все одно, що хоронити людину. За цей рік я втомився писати некрологи. Проте мене, може, й залишили, щоб розповісти про Пані Марію
29.11.20
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Україна
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20
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Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20
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Минуле
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20
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Дискурси
Тіло, танатос, ерос і рослини
Анастасія Старко
У Львові діє виставка Sad Songs із творів, у яких багато невловимого та випадкового, де тілесне проростає й квітне: квіткова лоботомія, ніжна вівісекція та делікатна аутопсія заводять углиб образів і авторефлексій.
27.11.20
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Штука