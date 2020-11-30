Хіба ж то не сумно - покидати самого себе?

Гроші на тацю: парафія як громадянське суспільство

Тарас Антошевський

Парафіяльна громада – це об’єднання громадян довкола певних спільних інтересів. І ставитися ми до неї можемо, образно кажучи, або як до ЖЕКу, або як до ОСББ. То як краще?