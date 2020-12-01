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Етьєн Моріс Фальконе-доярка
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Етьєн Моріс Фальконе
Вівторок, Грудень 1, 2020 - 09:15
До теми
Біохімічні випадкові числа
Випадкові числа мають цілу низку практичних застосувань – від казино до шифрування даних. Уперше такі числа отримали за допомогою синтезу молекули ДНК.
30.11.20
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Наука
Звідки може прийти наступна пандемія?
20% міст із найкращим транспортним сполученням — потенційні центри спалаху нової інфекції.
29.11.20
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Наука
Нестерпна повинність ритуалу
Роман КЕЧУР
Чи варто щороку повертати свій погляд у минуле? Варто. Це потрібно суспільству. Говорю це з точки зору досвіду психотерапевтичної роботи.
28.11.20
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Минуле
No mail
Василь МАХНО
Відчуття й переживання самоти, самотності, одинокості та єдиності посилюється й наростає до тремтливого пізнання нищівного й всепоглинаючого Часу
28.11.20
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Дискурси
«All Things Must Pass» Джорджа Гаррісона – 50
Ілько ЛЕМКО
Цей альбом – найдорожчий, який будь-коли продавався в СРСР; звичайно ж, торгували ним підпільно, з рук, офіційно тоді таких речей не продавали
27.11.20
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Минуле
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20
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У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20
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Наука
Гроші на тацю: парафія як громадянське суспільство
Тарас Антошевський
Парафіяльна громада – це об’єднання громадян довкола певних спільних інтересів. І ставитися ми до неї можемо, образно кажучи, або як до ЖЕКу, або як до ОСББ. То як краще?
27.11.20
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Україна