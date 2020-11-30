Пацієнт радше живий, ніж мертвий

Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко

Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі