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День пам'яті жертв голодоморів
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День пам'яті жертв голодоморів
П'ятниця, Листопад 27, 2020 - 23:30
До теми
«Цього газогону не буде!»
Максим МУЛЯР
Трамп і Байден мають мало точок дотику. Однак німецько-російський газопровід «Північний потік – 2» поєднав обох. Зміна влади в Білому домі не врятує газпромівський мегапроєкт від санкцій.
27.11.20
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У світі
Пацієнт радше живий, ніж мертвий
Оксана Кісь, Сергій Колотілов, Леонід Яценко
Чи можна “вилікувати” українську науку за один рік? Про те, як працював Національний фонд досліджень України цього року і чим були зумовлені проблеми в його роботі
27.11.20
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Наука
Помер перекладач Левко Грицюк.
Завтра, у п’ятницю, Львів попрощається із українським скандинавістом, журналістом, перекладачем та активним учасником літературного життя Левком Грицюком, який помер 25 листопада у віці 37 років.
26.11.20
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Штука
А нам – і Бога, і пана
Ірина Степаняк
Фільм «Номери» унікальний тим, що його Олег Сенцов зрежисерував дистанційно, із виправної колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі. Про що промовляє він до нас та які мікросюжети режисерської антиутопії вже давно стали сьогоденням?
26.11.20
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Штука
Ковбаса не літає
Марк Зархін
Критичне мислення, креативність, колаборативність і комунікативність. Але без базових цінностей людство не виживе. Бо нові цінності – це поверхневі, косметичні речі
26.11.20
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Галичина
Великий Герб – великі суперечки
Анна ГЕРИЧ
Чи є підстави для критики, яким має бути Великий Герб, і чи оприлюднений проєкт можна вважати остаточним – розмірковують геральдисти й народні депутати.
26.11.20
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Україна
Зневажені усіх країн, єднайтесь
Артуро Перес-Реверте
Нарешті ми маємо господарів, яких хочемо мати: фанатиків і опортуністів, яких підтримує інфантильне мислення мільйонів йолопів
25.11.20
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Дискурси
Шопен без інстаграму
Марта Кузій-Андрущак
«Раніше було краще!» – так зручно ідеалізувати минуле і не бачити проблем часу. На що могли відволікатися сучасники Шопена якщо ґаджетів тоді ще не було? І що ж сьогодні може утримувати увагу слухача?
25.11.20
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Штука