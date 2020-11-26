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Джованні Каріані
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Джованні Каріані
Четвер, Листопад 26, 2020 - 08:30
До теми
Основа соціального взаєморозуміння
Дослідження демонструє, як у людському мозку виникає емпатія та вміння поставити себе на місце іншого.
24.11.20
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Наука
Дві розмови: з отцем і з владикою
кир Борис ҐУДЗЯК
«Досвід християнства, без сумніву, є радісним, але пасхальним, тобто в ньому завжди є як хрест, так і Воскресіння». Ювілей Президента УКУ
24.11.20
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Минуле
Які заходи найефективніше стримують COVID-19?
Дослідники створили математичну модель, з якої випливає, що соціальне дистанціювання завжди запобігає поширенню COVID-19, а ефективність «соціальних бульбашок» та масок залежить від обставин.
23.11.20
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Наука
Кінематографічна Україна в Польщі
Анастасія Канарська
Цього року вже вп’яте у Варшаві можна було подивитися найновіше українське кіно, а також потрапити на супутні заходи, як ось дискусія на тему «Чи Україна й надалі Східна Європа?», або зустрічі з акторами та режисерами на онлайн та оффлайн майданчиках.
23.11.20
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Штука
Без революції
Юрко ТИМЧУК
Український «дзен» мав би бути принаймні трошечки порушений місцевими виборами, але не сталося. Ми продовжуємо чекати «саторі», яке може виявитися летальним.
23.11.20
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Україна
Сучасна біографія Шевченка: реальність і міфи
Роксана Харчук
Росовецький детально дослідив Шевченків фольклоризм, приділивши багато уваги віршам, що є фольклорними імітаціями, а фольклорний жанр «потаємної новини» уважає одним із головних ключів не тільки до творчості, а й до біографії найвідомішого українця.
22.11.20
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Штука
Задокументована рефлексія культури
Олександр Мимрук
Видання про мистецтво мають бути впізнаваними, про них мають говорити не лише у колі дослідників та спеціалістів, а й у середовищах журналістів, дизайнерів, редакторів, видавців, письменників і митців усіх можливих категорій.
21.11.20
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Штука
Повстання. А не переворот
Ілона Хмельова
Це підігрування державі-агресору. Українські політики не можуть цього говорити. Зокрема президенти. Інакше це – колабораціонізм.
21.11.20
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Україна