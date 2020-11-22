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Львівська Ратуша
Неділя, Листопад 22, 2020 - 23:00
До теми
Побудова партійної централі зі змінною структурою
Тарас ПЛАХТІЙ
Уявіть, що ви вирішили створити партію нового покоління. Що далі?
22.11.20
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Дискурси
Двадцятий і живий! JAZZ BEZ
Від 4 по 6 грудня у Львові та ще 5 містах України та Польщі пройде XХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ – наймасштабніший за територією поширення джазовий фестиваль Європи.
20.11.20
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Штука
Я – мала частина історії курбасівців
Ніл Флекмен
Львів справді мене прийняв. Дуже легко бути частиною Театру ім. Леся Курбаса, оскільки актори мають свої власні пропозиції, власні концепції бачення. Тут усі одне одного поважають – і творчий колектив, і адміністрація.
20.11.20
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Штука
Турецька перемога на Кавказі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
6-тижнева вірмено-азербайджанська війна продемонструвала, зокрема, що Туреччина стає надреґіональною потугою. Вона поступово вичавлює Росію з Кавказу та реґіону Чорного моря.
20.11.20
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У світі
Львів. Епіфанії
Ґжегож Ґауден
Львів сяє пам’ятками і вродою міста, а також дихає історією, в якій, крім прекрасних подій, є й жахливі злочини. Один із них скоєний у 1918 році поляками проти львівських євреїв. Нехай нагадування про нього слугує застереженням від ненависті
20.11.20
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Минуле
Роки спокійної рефлексії Богдана Задури
Ігор Котик
Здатність сприймати світ у його мінливості й неоднозначності, оцінювати речі нестереотипно, виявляти парадокси, ставити складні питання – те, що привертає увагу у цій книжці, написаній на стику жанрів: спогади, художнє письмо, філософські рефлексії.
19.11.20
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Штука
Миші мають індивідуальний стиль спілкування
Ультразвуковий спів мишей наділений індивідуальними ознаками.
19.11.20
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Наука
Війна завжди брудна
Бен ГОДЖЕС
Всі люблять Україну чи грузинів. Але більшість людей, які займаються оборонними концепціями, не зможуть навіть назвати всіх країн на березі Чорного моря.
19.11.20
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Галичина