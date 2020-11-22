Львів. Епіфанії

Ґжегож Ґауден

Львів сяє пам’ятками і вродою міста, а також дихає історією, в якій, крім прекрасних подій, є й жахливі злочини. Один із них скоєний у 1918 році поляками проти львівських євреїв. Нехай нагадування про нього слугує застереженням від ненависті