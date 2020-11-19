Вермер-дівчина з перловою сережкою

«Давня Тисьмениця мала свій особливий вигляд…»

Тарас Пастух

За Ґадамером, актуалізація слова веде до активізації всієї мови, а остання може сказати про все. Тому книжка про культурну самобутність Тисмениці розпочалася із пригадування слів, які спонукали реконструювати те, що за ними стояло.